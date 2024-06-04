"Установила приспособление на замке": конфликт из-за парковки предотвратили в Павлодаре

В Павлодаре полицейским удалось предотвратить конфликт между жильцами соседних домов из-за парковочного места во дворе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, очередная благодарность поступила в адрес участковых инспекторов Центрального отдела полиции Павлодара Жаната Рамазанова и Тлека Жумалиханова.

Горожанка выразила благодарность грамотным и отзывчивым сотрудникам, которые помогли решить ситуацию.

"Именно их оперативная разъяснительная работа пресекла конфликт между жильцами домов. Дело в том, что жительница соседнего дома решила "легализовать" за собой парковочное место для своей машины. Место было определено во дворе дома по улице Бухар жырау, где она установила какое-то приспособление на замке. С помощью участковых был своевременно предотвращен конфликт и добровольно приспособление было ликвидировано. Ситуация разрешилась, все очень оперативно, четко, слаженно, справедливость восторжествовала! Огромное спасибо", - написала женщина.

Как отметили в полиции, такие отзывы жителей города являются показателями работы сотрудников полиции, которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка.

Ранее стало известно, что жительница Алматы заплатила 258 тыс. тенге за час парковки на территории одного из торговых центров мегаполиса. Представитель ТЦ объяснил такую сумму произошедшей ошибкой. Горожанке вернули деньги.

Также полицейские Алматы призвали жителей города сообщать о самодельных парковочных устройствах во дворах и в местах общего пользования, так как такие конструкции являются нарушением. За 2023 год по жалобам граждан демонтировали свыше 500 таких самодельных приспособлений.