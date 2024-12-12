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Сотни диких уток прилетели на зимовку в зоопарк Алматы (видео)

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Дикие утки прилетели в зоопарк
Дикие утки прилетели в зоопарк: instagram.com/almatyzoo

По многолетней традиции, с наступлением холодов в зоопарк Алматы прилетели на зимовку дикие утки-кряквы. Около трех сотен их собралось на большом пруду, передает NUR.KZ.

Событием алматинский зоопарк поделился в своем Instagram-аккаунте.

"С наступлением морозов, по многолетней традиции к нам прилетают на зимовку дикие утки-кряквы. Больше всего их собирается на большом пруду - около трех сотен!

Наши гуси-лебеди очень рады новым друзьям, а мы добавляем в рацион больше зерновых, чтобы кормить гостей.

Кормим водоплавающих птиц два раза в день: утром и вечером. В рационе наших водоплавающих птиц комбикорм, овес, пшеница, пшено, хлеб, просо, морковь, капуста, салат.

Причем во время трапезы вначале едят наши питомцы: горные гуси, сухоносы, лебеди-шипуны, а дикие утки терпеливо ждут позади и подплывают к кормушке уже после", - рассказали в зоопарке.

Добавим, также сегодня сообщалось, что алматинский зоопарк готов забрать фламинго, который поселился дома у актюбинки. Молодую птицу нашли на берегу Актюбинского моря и приютили в частном доме.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению лебедя, которого обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Птица не могла взлететь из-за ранения.

Также специалисты Устюртского государственного природного заповедника разыскивали на улицах Актау одинокого лебедя, о котором ранее сообщили горожане.

А в июле этого года патрульные в столице остановили транспортный поток, чтобы спасти с дороги утку с выводком птенцов. Спасенных выпустили в Сарбулак.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199500-sotni-dikih-utok-prileteli-na-zimovku-v-zoopark-almaty-video/

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