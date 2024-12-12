Повышение курса доллара повлияло на цены в магазинах Павлодара

В Павлодаре выросло в цене мясо кур, а также подорожали яйца, рис и рожки. Итоги последнего мониторинга цен озвучили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства города, передает "Ирбис TV".

Мясо кур в Павлодарской области не производится. Отсюда и подорожание с учетом транспортных расходов, говорят в отделе предпринимательства. То же самое - по рису и рожкам, так как продукция - завозная. Также снова зафиксировали и рост цен на яйца.

"Что касается повышения цен на яйцо, то повышение курса доллара тоже повлияло, потому что необходимые для производства витамины, премиксы, гофра покупаются из других государств и именно в валюте", - пояснила главный специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства Павлодара Асия Жаншокова.

Яйца первой категории, а также рис и рожки отпускают по фиксированной стоимости из стабилизационного фонда магазинам-партнерам. В Павлодаре 119 таких торговых точек.

В отделе предпринимательства сообщили, что ведут не только ежедневный мониторинг, особенно перед Новым годом, но и проводят контрольную закупку, чтобы не допустить превышения торговой надбавки на и так социальную цену.

Накрутка магазина должна быть не выше 15%. В итоге выявили 52 точки, которые условия нарушили. Материалы передали в департамент торговли.

Ранее стало известно, что игристое вино, которое является одним из символов Нового года, заметно подорожало в Казахстане. По итогам третьего квартала цены на шампанское выросли на 9,7%. Средняя цена за бутылку французского шампанского составляет 32 тыс. тенге.

В этом году новогодние расходы могут "ударить по карману" казахстанцев сильнее, чем обычно. В стране подорожали многие ингредиенты популярного новогоднего салата оливье, в том числе и майонез. Также поднялись цены на некоторые овощи, включая картофель и лук. Подорожали в стране и куриные яйца.