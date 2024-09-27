Яйца стремительно дорожают в Казахстане

Цены на яйца в Казахстане всего за неделю выросли на 1,9%. С начала месяца прирост составил 5,8%, а за год – сразу 11,6%. Где зафиксирован самый сильный рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.
В годовом разрезе социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем не изменились в цене, как и за последнюю неделю. Однако такая ситуация наблюдается не по всем основным продуктам питания.
Так, например, стали исключением яйца первой категории. За последнюю неделю, то есть в период с 17 по 24 сентября, они подорожали на 1,9%. С начала месяца цены на них выросли на 5,8%. А в годовом разрезе яйца вовсе показали самый большой прирост среди СЗПТ – сразу на 11,6%.
Напомним, ранее мы уже рассказывали о росте цен на куриные яйца. Для понимания: в конце августа средняя стоимость яиц была лишь на 8,6% выше той, что фиксировалась в 2023 году.
К конце сентября цены на яйца первой категории сильнее всего за год выросли в Актобе (плюс 24,2%). Следом идет Актау (плюс 22,7%), а замыкает тройку антилидеров Павлодар (плюс 22,2%). Қонаев отметился самым небольшим приростом (плюс 0,7%).
В Алматы цены на яйца за год выросли на 14,9%, а в Астане – на 6,4%.
Что касается средних цен, то самые дорогие яйца первой категории (С1) продаются в столице – 611 тенге в среднем за десяток. В Алматы их средняя стоимость составляет 586 тенге, а в Шымкенте – 521 тенге. Самые низкие цены зафиксированы в Таразе – всего 451 тенге в среднем за десяток.
При этом, несмотря на стремительный рост, текущие цены в среднем на 3,4% ниже тех, что фиксировались в начале 2024 года.
|Стоимость куриных яиц 1 категории на 24 сентября 2024 года
|Регион
|Цена за десяток
|Рост за год
|Казахстан
|₸523
|11,6%
|Астана
|₸611
|6,4%
|Алматы
|₸586
|14,9%
|Шымкент
|₸521
|19,2%
|Актау
|₸594
|22,7%
|Актобе
|₸462
|24,2%
|Атырау
|₸455
|13,7%
|Жезказган
|₸546
|19,0%
|Кокшетау
|₸512
|12,8%
|Караганда
|₸486
|17,4%
|Қонаев
|₸560
|0,7%
|Костанай
|₸478
|8,4%
|Кызылорда
|₸455
|11,0%
|Уральск
|₸447
|9,3%
|Усть-Каменогорск
|₸532
|3,1%
|Павлодар
|₸533
|22,2%
|Петропавловск
|₸470
|12,2%
|Семей
|₸473
|12,6%
|Талдыкорган
|₸535
|11,9%
|Тараз
|₸451
|4,2%
|Туркестан
|₸478
|11,9%
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что указанные средние цены не были взяты "с потолка" – они фиксировались на момент приобретения яиц первой категории в магазинах. Однако это не отменяет того факта, что казахстанцы все равно могут сталкиваться с ценами, которые будут ниже или выше тех, что определили аналитики.
Ранее мы рассказывали о ценах на картофель в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166678-yayca-stremitelno-dorozhayut-v-kazahstane/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.