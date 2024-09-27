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Яйца стремительно дорожают в Казахстане

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Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на яйца в Казахстане всего за неделю выросли на 1,9%. С начала месяца прирост составил 5,8%, а за год – сразу 11,6%. Где зафиксирован самый сильный рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.

В годовом разрезе социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем не изменились в цене, как и за последнюю неделю. Однако такая ситуация наблюдается не по всем основным продуктам питания.

Так, например, стали исключением яйца первой категории. За последнюю неделю, то есть в период с 17 по 24 сентября, они подорожали на 1,9%. С начала месяца цены на них выросли на 5,8%. А в годовом разрезе яйца вовсе показали самый большой прирост среди СЗПТ – сразу на 11,6%.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о росте цен на куриные яйца. Для понимания: в конце августа средняя стоимость яиц была лишь на 8,6% выше той, что фиксировалась в 2023 году.

К конце сентября цены на яйца первой категории сильнее всего за год выросли в Актобе (плюс 24,2%). Следом идет Актау (плюс 22,7%), а замыкает тройку антилидеров Павлодар (плюс 22,2%). Қонаев отметился самым небольшим приростом (плюс 0,7%).

В Алматы цены на яйца за год выросли на 14,9%, а в Астане – на 6,4%.

Что касается средних цен, то самые дорогие яйца первой категории (С1) продаются в столице – 611 тенге в среднем за десяток. В Алматы их средняя стоимость составляет 586 тенге, а в Шымкенте – 521 тенге. Самые низкие цены зафиксированы в Таразе – всего 451 тенге в среднем за десяток.

При этом, несмотря на стремительный рост, текущие цены в среднем на 3,4% ниже тех, что фиксировались в начале 2024 года.

Стоимость куриных яиц 1 категории на 24 сентября 2024 года
Регион Цена за десяток Рост за год
Казахстан ₸523 11,6%
Астана ₸611 6,4%
Алматы ₸586 14,9%
Шымкент ₸521 19,2%
Актау ₸594 22,7%
Актобе ₸462 24,2%
Атырау ₸455 13,7%
Жезказган ₸546 19,0%
Кокшетау ₸512 12,8%
Караганда ₸486 17,4%
Қонаев ₸560 0,7%
Костанай ₸478 8,4%
Кызылорда ₸455 11,0%
Уральск ₸447 9,3%
Усть-Каменогорск ₸532 3,1%
Павлодар ₸533 22,2%
Петропавловск ₸470 12,2%
Семей ₸473 12,6%
Талдыкорган ₸535 11,9%
Тараз ₸451 4,2%
Туркестан ₸478 11,9%
По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что указанные средние цены не были взяты "с потолка" – они фиксировались на момент приобретения яиц первой категории в магазинах. Однако это не отменяет того факта, что казахстанцы все равно могут сталкиваться с ценами, которые будут ниже или выше тех, что определили аналитики.

Ранее мы рассказывали о ценах на картофель в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166678-yayca-stremitelno-dorozhayut-v-kazahstane/

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