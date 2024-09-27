Яйца стремительно дорожают в Казахстане

Цены на яйца в Казахстане всего за неделю выросли на 1,9%. С начала месяца прирост составил 5,8%, а за год – сразу 11,6%. Где зафиксирован самый сильный рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.

В годовом разрезе социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем не изменились в цене, как и за последнюю неделю. Однако такая ситуация наблюдается не по всем основным продуктам питания.

Так, например, стали исключением яйца первой категории. За последнюю неделю, то есть в период с 17 по 24 сентября, они подорожали на 1,9%. С начала месяца цены на них выросли на 5,8%. А в годовом разрезе яйца вовсе показали самый большой прирост среди СЗПТ – сразу на 11,6%.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о росте цен на куриные яйца. Для понимания: в конце августа средняя стоимость яиц была лишь на 8,6% выше той, что фиксировалась в 2023 году.

К конце сентября цены на яйца первой категории сильнее всего за год выросли в Актобе (плюс 24,2%). Следом идет Актау (плюс 22,7%), а замыкает тройку антилидеров Павлодар (плюс 22,2%). Қонаев отметился самым небольшим приростом (плюс 0,7%).

В Алматы цены на яйца за год выросли на 14,9%, а в Астане – на 6,4%.

Что касается средних цен, то самые дорогие яйца первой категории (С1) продаются в столице – 611 тенге в среднем за десяток. В Алматы их средняя стоимость составляет 586 тенге, а в Шымкенте – 521 тенге. Самые низкие цены зафиксированы в Таразе – всего 451 тенге в среднем за десяток.

При этом, несмотря на стремительный рост, текущие цены в среднем на 3,4% ниже тех, что фиксировались в начале 2024 года.

Стоимость куриных яиц 1 категории на 24 сентября 2024 года Регион Цена за десяток Рост за год Казахстан ₸523 11,6% Астана ₸611 6,4% Алматы ₸586 14,9% Шымкент ₸521 19,2% Актау ₸594 22,7% Актобе ₸462 24,2% Атырау ₸455 13,7% Жезказган ₸546 19,0% Кокшетау ₸512 12,8% Караганда ₸486 17,4% Қонаев ₸560 0,7% Костанай ₸478 8,4% Кызылорда ₸455 11,0% Уральск ₸447 9,3% Усть-Каменогорск ₸532 3,1% Павлодар ₸533 22,2% Петропавловск ₸470 12,2% Семей ₸473 12,6% Талдыкорган ₸535 11,9% Тараз ₸451 4,2% Туркестан ₸478 11,9% По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что указанные средние цены не были взяты "с потолка" – они фиксировались на момент приобретения яиц первой категории в магазинах. Однако это не отменяет того факта, что казахстанцы все равно могут сталкиваться с ценами, которые будут ниже или выше тех, что определили аналитики.

Ранее мы рассказывали о ценах на картофель в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза.