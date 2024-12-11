Цены на шампанское подскочили в Казахстане

Игристое вино, которое является одним из символов Нового года, заметно подорожало в Казахстане. По итогам третьего квартала цены на шампанское выросли на 9,7%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В народе "шампанским" называют любое игристое вино, а не только то, что было произведено в провинции Шампань во Франции. Впрочем, найти "настоящее шампанское" можно и в Казахстане.

Как отмечает портал EnergyProm, за девять месяцев текущего года страна импортировала из Франции порядка 46,6 тыс. литров игристых вин на сумму свыше 2,66 млн долларов. Для понимания: общий импорт составил 52,1 тыс. литров на 2,7 млн долларов.

Стоит отметить, что текущие цены заметно выше тех, что фиксировались в прошлом году. Казахстанцы, которые готовятся праздновать Новый год, должны быть готовы, что сейчас шампанское стоит на 9,7% дороже.

Рост цен на "шампанское". Инфографика: energyprom.kz

Средняя цена за бутылку французского шампанского в Казахстане составляет 32 тыс. тенге. Впрочем, многие жители страны предпочитают отечественные игристые вина, которые стоят в разы дешевле – в среднем около 1,8 тыс. тенге за бутылку.

В целом в текущем году новогодние расходы могут "ударить по карману" гораздо сильнее, чем обычно. Ранее стало известно, что в стране подорожали многие ингредиенты популярного новогоднего салата оливье, в том числе и майонез.