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Эзотерика

"Перегаром несет": астанчане пожаловались на бомжей в теплых остановках (видео)

Опубликовано:

Люди на остановке
Люди на остановке. Кадр из видео: almaty.tv

Астанчане часто вынуждены ждать автобусов на улице: в крытых теплых остановочных комплексах ночуют бомжи, агрессивно реагирующие на горожан, передает Almaty.tv.

Вместо обещанного комфорта пассажиры сталкиваются с неприятным запахом, антисанитарией и агрессивным поведением.

Журналисты издания обошли несколько теплых остановок в Астане. Эти павильоны, по задумке, должны быть уютными и защищать горожан от суровых морозов, особенно сейчас, когда температура на улице опустилась до -25 градусов. Однако реальность такова, что многим жителям приходится ожидать автобус на улице. По их словам, остановки часто превращаются в убежище для бездомных и находиться внутри порой бывает просто невыносимо.

"В городе мало остановок, точнее, таких теплых, а если теплые есть, то они вонючие. Там бомжи сидят, заходишь - перегаром несет, неприятный запах внутри постоянно, ну невозможно там находиться", - возмутилась жительница столицы Акбота Мамаева.

"Вот стоим, мерзнем, потому что там постоянно пьяные люди, то лежат, то сидят - и это уже не первый случай. На других остановках тоже самое. Я с ребенком даже туда не захожу, ведь там еще и опасно", - рассказала жительница столицы Алма Кушербаева.

Однако у каждой медали две стороны. Конечно, неудобства горожан оправданы, но куда идти бездомным, чтобы спрятаться от холода?! Ведь остаться зимней ночью на улице - опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Например, 55-летний Аскар Сатенов долгое время скитался по городу. Из-за алкоголя и отсутствия постоянного места жительства он однажды уснул зимой прямо на остановке и получил тяжелое обморожение, ему пришлось ампутировать ногу. Сегодня он – один из тех, кто пытается вернуться к нормальной жизни.

"Будучи пьяным зимой я уснул на остановке, получил обморожение ноги и в итоге остался без нее. Сам я приехал в Астану уже давно, работал электриком. Потом все началось из-за алкоголя. Сейчас я хочу вернуться к детям. Они живут в Караганде. Есть еще внуки. Когда выйду из центра, хочу начать жить правильно", - поделился получатель услуг КГУ "Центр ресоциализации "Демеу" Аскар Сатенов.

Для таких людей в Астане действует Центр ресоциализации, где помогают восстановить документы, оформить пенсию, получить инвалидность, а главное – вернуться к нормальной жизни. В них предоставляют дневное и ночное пребывание, а также помогают найти временное или постоянное жилье. Взаимодействуя с полицией, специалисты ищут тех, кто вынужден греться на остановках и предлагают им помощь.

"Рассчитан на 180 человек дневного отделения и 50 человек ночного отделения. На дневном отделении получатели услуг могут проживать от одного месяца до одного года, в зависимости от получаемых социальных услуг. С каждым годом у нас цифры меняются, но, к сожалению, увеличиваются такие люди в Астане", - отметила руководитель социального отдела КГУ "Центр ресоциализации "Демеу" Сауле Абсадыкова.

Часто попавшие в беду бездомные просто не знают где искать помощи. А потому профилактические рейды проводятся регулярно. Особое внимание уделяется отапливаемым помещениям, доступ к которым открыт для каждого.

Напомним, о похожей ситуации сообщалось еще год назад. Жители Атырау посетовали на дорогостоящие smart-остановки в городе - каждая из них обошлась бюджету в 14 млн тенге, но дожидаться автобуса горожанам приходится часто в тени деревьев. Smart-остановки превратились в свалки и комнаты ночлега для бездомных - двери сломаны, а кондиционеры не работают.

Что касается остановок столицы, два остановочных комплекса пострадали во время непогоды в ноябре. Один из-за ветра опрокинулся, в другом разбились стекла. Также в соцсети появилось видео с накренившейся от ветра остановкой, на которой находились люди. Ситуацию прокомментировали в акимате, отметив, что все остановочные павильоны столицы будут проинспектированы для выявления подобных дефектов.

Также в конце ноября акимат Актобе поручил бизнесменам, долгое время арендующими остановочные павильоны, построить новые теплые остановки. Связано это с тем, что арендуемые не первый год остановки не обновлялись уже много лет, они устарели и портят облик города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199302-peregarom-neset-astanchane-pozhalovalis-na-bomzhey-v-teplyh-ostanovkah-video/

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