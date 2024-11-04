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"Чуть не придавило": остановки проинспектируют в Астане после видео в соцсети

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Остановка
Остановка. Скриншот: tiktok.com/@alanakss22

Остановка накренилась из-за сильного ветра в Астане. В это время рядом находились люди. В столичном районном акимате прокомментировали кадры, появившиеся в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовала в TikTok астанчанка. По ее словам, остановочный пункт едва не упал на нее и ее родных из-за сильного ветра.

"Нас чуть не придавило остановкой", - пишет женщина.

Корреспонденту NUR.KZ кадры прокомментировали в акимате района Нура столицы.

"На остановочном павильоне по ул. Сыганак разошлись сварочные швы. Остановка была установлена этим летом. В данный момент она ограждена сигнальной лентой. В течение дня будут производиться ремонтно-восстановительные работы.

Также сообщаем, что все остановочные павильоны будут проинспектированы для выявления подобных дефектов. В случае выявления бригада подрядной организации проведет восстановительные работы", - гласит ответ.

Недавно жительница Астаны пожаловалась в соцсетях, что начала хромать после того, как села в переполненный утром автобус. Также в ее посте говорилось, что кондуктор расталкивал людей.

В феврале другая жительница столицы выпала из автобуса во время его движения. Водителя транспорта привлекли к ответственности.

Также в феврале на встрече с акимом Женисом Касымбеком астанчанка пожаловалась, что в городе очень плохо работает общественный транспорт - по ее словам, интервалы между автобусами огромные, однако на этом фоне акимат инициирует повышение тарифа.

Между тем недавно стало известно, что время ожидания двух автобусных маршрутов сократят в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182670-chut-ne-pridavilo-ostanovki-proinspektiruyut-v-astane-posle-video-v-socseti/

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