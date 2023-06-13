Smart-остановки за 14 млн тенге в Атырау превратились в свалки и ночлежки для бездомных

Остановка. Кадр из видео: Almaty. tv

Жители Атырау сетуют на дорогостоящие smart-остановки в городе - каждая из них обошлась бюджету в 14 млн тенге, но дожидаться автобуса горожанам приходится часто в тени деревьев.

Smart-остановки в Атырау превратили в свалки и комнаты ночлега для бездомных, отметили корреспонденты Almaty.tv. По их словам, двери сломаны, а кондиционеры не работают.

Остановочные комплексы появились в городе всего два года назад, однако сейчас, как отметили корреспонденты, находятся в плачевном состоянии. Никакого комфорта, считают местные жители.

"Красивая, но не полезная. И потом мне кажется она мало укроет от ветра и дождя", - отметили горожане.

По утверждению местных властей, в ситуации виноваты сами жители - недобросовестные горожане оставляют мусор, а кто-то переключает кондиционер на обогрев. Вот только найти виновных не получится, так как камеры тоже уже давно работают.

"Мы осмотрели остановки, на многих переключены режимы кондиционера. Сейчас мы объявляем открытый конкурс, чтобы обеспечить видеонаблюдение. После этого установим ответственных, которые будут следить за видеонаблюдением и работой сети Wi-Fi", - объяснил заведующий городским отделом ЖКХ Темирлан Аубакиров.

По информации телеканала, всего на территории Атырау располагаются 22 крытых остановки. Шесть из них - переданы в доверительное управление. Остальные находятся на балансе городских властей.

Отметим, что в ноябре прошлого года на новые остановочные комплексы жаловались жители Петропавловска. Горожане утверждали, что не могут попасть внутрь теплых павильонов, так как те постоянно закрыты.

Жители города также упомянули, что попытки установить в городе теплые павильоны уже были - в 2015 году здесь открыли трехсекционный павильон с платежными терминалами и даже мини-библиотекой внутри, но из-за дорогого содержания его вскоре закрыли и демонтировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024476-prevratili-v-svalki-i-nochlezhki-bezdomnyh-zhiteli-atyrau-pozhalovalis-na-smart-ostanovki/