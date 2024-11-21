Акимат Актобе поручил бизнесменам заменить старые остановки на новые теплые павильоны

Предпринимателям Актобе, арендующим остановочные павильоны, поручено заменить старые остановки на новые теплые павильоны, чтобы улучшить облик города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, акимат Актобе поставил перед предпринимателями, долгое время арендующими остановочные павильоны, требование построить новые теплые остановки.

Связано это с тем, что арендуемые не первый год остановки не обновлялись уже много лет, они устарели и портят облик города.

Предприниматели, открывшие свое дело в остановочных павильонах, смогут продолжить деятельность только в случае установки новых остановок в соответствии с утвержденным эскизом, предоставленным отделом городской архитектуры и градостроительства.

По этому требованию предприниматели демонтируют старые остановки и приступают к установке новых.

Были демонтированы остановки на улице Маресьева, улице Рыскулова (“АПК”), проспекте Абилкайыр хана (“Студенческая”).

До конца года предприниматель установит вместо демонтированных новые теплые остановки. Строительство остановки “Пионер” на улице Айтеке би находится в стадии завершения.

Также силами предпринимателей, занимающихся бизнесом с использованием остановочных павильонов, будут обновлены остановки “23 школа” на улице Рыскулова, “остановка Сатпаева” на улице Братьев Жубановых, ”9 школа” на улице Шайкенова, “Ж/д больница” на улице Мясоедова, “Студенческая” на проспекте Абилкайыр хана и “Анвар” в Авиагородке.

Напомним, в конце прошлого года жители Уральска пожаловались на неработающие обогреватели в остановочных павильонах, которые, по задумке, должны греть пассажиров зимой.

Также сообщалось, что в Наурызбайском районе Алматы установили новый тип остановки. Одним из ее главных преимуществ назвали вместимость. Сделана она из качественных материалов – крыша покрыта алюминиевым настилом, а металлический каркас обшит деревом. На остановке есть скамейка длиной 18 метров.