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Когда в Астану поставят первые поезда LRT, рассказал аким

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Рельсы на эстакаде LRT
Рельсы на эстакаде LRT. Фото: instagram.com/cts_kz

На заседании маслихата аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ходе строительства LRT - первые поезда будут завезены в столицу осенью 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Большой вопрос по LRT. В этом году мы завершили эстакадную часть, на следующий год полностью завершаем строительную часть объекта.

Вы видите, что первые километры рельсо-балочной конструкции мы уже укладываем в районе нового ж/д вокзала - эта работа будет в зимний период продолжаться.

На следующий год мы планируем, что первые поезда уже придут ближе к сентябрю-октябрю", - рассказал Женис Касымбек.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

"Этот тестовый этап позволит изучить влияние зимних погодных условий на состояние верхнего строения пути LRT", - заявили в CTS.

Ранее стало известно, что в Астане полностью завершилось строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT. Сообщалось, что в 2025 году планируется завершить строительство всех станций.

Также в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта. А аким Женис Касымбек рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Стоит также отметить, что в Астане в связи с работами по строительству LRT полностью ограничили движение по улице Сыганак. Дороги на этом участке откроют лишь к осени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198927-kogda-v-astanu-postavyat-pervye-poezda-lrt-rasskazal-akim/

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