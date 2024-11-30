Строительство LRT: движение по улице Сыганак в Астане ограничили до сентября 2025 года

В Астане в связи с работами по строительству LRT полностью ограничили движение по улице Сыганак. Дороги на этом участке откроют лишь к осени, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как рассказали в Instagram-профиле CTS, в связи с проведением сваенабивных работ для строительства надземных пешеходных переходов LRT на станциях № 112-118 до 1 сентября 2025 года будет полностью ограничено движение:

по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан;

по правостороннему съезду с проспекта Мангилик Ел на улицу Сыганак в сторону улицы Туркестан.

Жителей призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Астане полностью завершилось строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT. Сообщалось, что в 2025 году планируется полностью завершить строительство всех станций, включая:

монтаж фасадов;

строительство надземных переходов;

внутреннюю отделку;

благоустройство прилегающих территорий.

Недавно в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта. Также аким Женис Касымбек рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.