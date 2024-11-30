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Строительство LRT: движение по улице Сыганак в Астане ограничили до сентября 2025 года

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Бетонные опоры LRT
Бетонные опоры LRT. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане в связи с работами по строительству LRT полностью ограничили движение по улице Сыганак. Дороги на этом участке откроют лишь к осени, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как рассказали в Instagram-профиле CTS, в связи с проведением сваенабивных работ для строительства надземных пешеходных переходов LRT на станциях № 112-118 до 1 сентября 2025 года будет полностью ограничено движение:

  • по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан;
  • по правостороннему съезду с проспекта Мангилик Ел на улицу Сыганак в сторону улицы Туркестан.

Жителей призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Астане полностью завершилось строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT. Сообщалось, что в 2025 году планируется полностью завершить строительство всех станций, включая:

  • монтаж фасадов;
  • строительство надземных переходов;
  • внутреннюю отделку;
  • благоустройство прилегающих территорий.

Недавно в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта. Также аким Женис Касымбек рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194551-stroitelstvo-lrt-dvizhenie-po-ulice-syganak-v-astane-ogranichili-do-sentyabrya-2025-goda/

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