Сильный снегопад и морозы до -28 обещают в Казахстане в выходные

С 7 по 9 декабря на большей части Казахстана синоптики прогнозируют выпадение осадков. Кроме того, по всей стране ожидается понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части республики в выходные - неустойчивый характер погоды. На востоке страны ожидается сильный снегопад, метель, в южных регионах - дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки.

В восточных, южных и центральных областях прогнозируется гололед. На западе и северо-западе страны осадки прекратятся.

Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью:

на западе страны - до 5-13 градусов мороза;

на северо-западе - до 13-25 мороза;

на севере - до 20-25 мороза;

в центре Казахстана - до 15-28 мороза;

на востоке республики - до 18-26 мороза;

в южных и юго-восточных областях - до 8-21 мороза.

Между тем сегодня в Астане - легкий снегопад. Днем - минус 4 градуса, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра - 4,5 м/с.

В Алматы и Шымкенте - погода без осадков.

Также ранее мы писали о погоде на текущую неделю в мегаполисах. В Шымкенте завтра ожидается ясная погода, а в воскресенье будет похолодание и снег. Так же прогнозируют и в Алматы.

В столице последующие два дня ожидается снегопад.