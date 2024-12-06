Сильный снегопад и морозы до -28 обещают в Казахстане в выходные
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С 7 по 9 декабря на большей части Казахстана синоптики прогнозируют выпадение осадков. Кроме того, по всей стране ожидается понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На большей части республики в выходные - неустойчивый характер погоды. На востоке страны ожидается сильный снегопад, метель, в южных регионах - дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки.
В восточных, южных и центральных областях прогнозируется гололед. На западе и северо-западе страны осадки прекратятся.
Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью:
- на западе страны - до 5-13 градусов мороза;
- на северо-западе - до 13-25 мороза;
- на севере - до 20-25 мороза;
- в центре Казахстана - до 15-28 мороза;
- на востоке республики - до 18-26 мороза;
- в южных и юго-восточных областях - до 8-21 мороза.
Между тем сегодня в Астане - легкий снегопад. Днем - минус 4 градуса, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра - 4,5 м/с.
В Алматы и Шымкенте - погода без осадков.
Также ранее мы писали о погоде на текущую неделю в мегаполисах. В Шымкенте завтра ожидается ясная погода, а в воскресенье будет похолодание и снег. Так же прогнозируют и в Алматы.
В столице последующие два дня ожидается снегопад.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197187-dozhd-so-snegom-obeshchayut-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-vyhodnye/