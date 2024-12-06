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Снег и плюсовую температуру обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

Опубликовано:

Коммунальные работники убирают снег
Коммунальные работники убирают снег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 6 декабря, в Астане обещают легкий снег, а в Алматы и Шымкенте погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно, осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196893-sneg-i-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег и плюсовую температуру обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

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