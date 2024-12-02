Снег и небольшое похолодание ожидается в Шымкенте в первую неделю зимы

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, со 2 по 8 декабря, обещают в основном плюсовую температуру без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

2 декабря в Шымкенте будет ясно, без осадков. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 7 градусов, но ночью температура опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

3 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 1,9 м/с.

4 декабря осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

5 декабря в Шымкенте обещают пасмурную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

6 декабря будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

7 декабря также ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – 0 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,1 м/с.

8 декабря, по прогнозам, будет идти снег. Средняя температура составит минус 1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.