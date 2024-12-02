Снег и плюсовую температуру обещают жителям Алматы в первую неделю зимы

В Алматы в ближайшие 7 дней, со 2 по 8 декабря, обещают в основном теплую погоду, в отдельные дни будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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2 декабря в Алматы обещают снег. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 4 градусов, но ночью температура опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

3 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 2,2 м/с.

4 декабря будет ясно, осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

5 декабря в Алматы также осадков не будет. Температура в среднем – плюс 2 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 4 градусов, а опуститься может до 0 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,0 м/с.

6 декабря будет пасмурно. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

7 декабря ожидается солнечная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 1 градус. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – 0 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,9 м/с.

8 декабря, по прогнозам, будет идти небольшой снег. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 2 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,7 м/с.