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До 14 градусов мороза обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

Опубликовано:

Город зимой
Город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 5 декабря, во трех мегаполисах Казахстана – в Астане, Алматы и Шымкенте – ожидается погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшую облачность, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но без осадков. Днем термометры покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196332-do-14-gradusov-moroza-obeshchayut-zhitelyam-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 14 градусов мороза обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

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