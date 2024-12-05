До 14 градусов мороза обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 5 декабря, во трех мегаполисах Казахстана – в Астане, Алматы и Шымкенте – ожидается погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшую облачность, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но без осадков. Днем термометры покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.