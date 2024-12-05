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"Надо бороться с этим": аким Жамбылской области поддержал предложение уголовно наказывать за кражу невест

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Мужчина схватил женщину за руку
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: Image Source/Getty Images

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в СЦК прокомментировал предложение депутатов ввести уголовную ответственность за кражу невест, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конечно, я как отец двух дочерей полностью согласен с этим вопросом. Надо ужесточать, это чисто как человека моя позиция", - заявил Ербол Карашукеев.

При этом он заявил, что такая проблема существует повсеместно, а не только на юге страны.

"Раз ее на уровне мажилиса парламента подняли - мы живем в правовом государстве, надо ужесточать наказание, и выводить это все, бороться с этим", - заявил аким Жамбылской области.

Напомним, вчера, 4 декабря, депутат мажилиса Мурат Абенов предложил ввести отдельную статью в уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане. Депутат Едил Жанбыршин заявил, что кража невест – это не смешно, это ломает судьбы девушек.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов предложил рассмотреть возможность введения такой нормы в проектах закона по УК и УПК РК, которые затем рассмотрят депутаты.

В августе в полиции Алматы прокомментировали информацию в Сети касательно кражи двух студенток в качестве невест. Сообщалось, что в итоге девушки от претензий отказались, а подозреваемых отпустили.

В марте этого года депутат мажилиса Анас Баккожаев тоже высказывался о краже невест в Казахстане, рассказав о "позорной статистике" и сделав сравнение со странами Африки.

Об этом говорил и президент Токаев на заседании Национального курултая. Глава государства раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196653-nado-borotsya-s-etim-akim-zhambylskoy-oblasti-podderzhal-predlozhenie-ugolovno-nakazyvat-za-krazhu-nevest/

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