"Надо бороться с этим": аким Жамбылской области поддержал предложение уголовно наказывать за кражу невест

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в СЦК прокомментировал предложение депутатов ввести уголовную ответственность за кражу невест, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конечно, я как отец двух дочерей полностью согласен с этим вопросом. Надо ужесточать, это чисто как человека моя позиция", - заявил Ербол Карашукеев.

При этом он заявил, что такая проблема существует повсеместно, а не только на юге страны.

"Раз ее на уровне мажилиса парламента подняли - мы живем в правовом государстве, надо ужесточать наказание, и выводить это все, бороться с этим", - заявил аким Жамбылской области.

Напомним, вчера, 4 декабря, депутат мажилиса Мурат Абенов предложил ввести отдельную статью в уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане. Депутат Едил Жанбыршин заявил, что кража невест – это не смешно, это ломает судьбы девушек.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов предложил рассмотреть возможность введения такой нормы в проектах закона по УК и УПК РК, которые затем рассмотрят депутаты.

В августе в полиции Алматы прокомментировали информацию в Сети касательно кражи двух студенток в качестве невест. Сообщалось, что в итоге девушки от претензий отказались, а подозреваемых отпустили.

В марте этого года депутат мажилиса Анас Баккожаев тоже высказывался о краже невест в Казахстане, рассказав о "позорной статистике" и сделав сравнение со странами Африки.

Об этом говорил и президент Токаев на заседании Национального курултая. Глава государства раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику.