На информацию о краже студенток в Алматы ответили в полиции

В полиции Алматы прокомментировали информацию в Сети касательно кражи двух студенток в качестве невест. В итоге девушки от претензий отказались, а подозреваемых отпустили, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту сотрудниками полиции Медеуского района была проведена проверка.

"В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий", - отмечается в сообщении.

Как пишет Zakon.kz, о краже двух студенток стало известно из соцсетей. Трое парней якобы насильно посадили их в машину и хотели увезти в Сарыагаш, чтобы жениться. Но девушкам удалось вырваться.

Напомним, в начале этого года прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту похищения человека. Как рассказали в надзорном органе, горожанка заявила в полицию о краже дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы. По данному факту было начато досудебное расследование по п.1 ч.2 ст.125 УК РК. В результате следственных действий задержали и заключили под стражу жителя Мангистауской области.

А летом прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором, как указывалось, якобы украденная в Туркестанской области невеста пишет расписку родным жениха, что претензий не имеет. В ДП региона сообщили, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.

В конце июля в Сети появилась информация о том, что в Шымкенте сначала похитили с целью женитьбы, а потом изнасиловали 20-летнюю девушку. Ее прокомментировали в ДП города.

В марте мажилисмен Анас Баккожаев высказался о краже невест в Казахстане и рассказал о "позорной статистике" по этому вопросу, сравнив нашу страну с Эфиопией.

По этому вопросу в этом году высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев, назвав "вопиющим мракобесием". Глава государства заявил, что в Казахстане есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест.

"Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки", - указал тогда президент.