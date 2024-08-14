Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На информацию о краже студенток в Алматы ответили в полиции

Опубликовано:

Девушка оборачивается назад
Преследование девушки. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Inages

В полиции Алматы прокомментировали информацию в Сети касательно кражи двух студенток в качестве невест. В итоге девушки от претензий отказались, а подозреваемых отпустили, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту сотрудниками полиции Медеуского района была проведена проверка.

"В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий", - отмечается в сообщении.

Как пишет Zakon.kz, о краже двух студенток стало известно из соцсетей. Трое парней якобы насильно посадили их в машину и хотели увезти в Сарыагаш, чтобы жениться. Но девушкам удалось вырваться.

Напомним, в начале этого года прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту похищения человека. Как рассказали в надзорном органе, горожанка заявила в полицию о краже дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы. По данному факту было начато досудебное расследование по п.1 ч.2 ст.125 УК РК. В результате следственных действий задержали и заключили под стражу жителя Мангистауской области.

А летом прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором, как указывалось, якобы украденная в Туркестанской области невеста пишет расписку родным жениха, что претензий не имеет. В ДП региона сообщили, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.

В конце июля в Сети появилась информация о том, что в Шымкенте сначала похитили с целью женитьбы, а потом изнасиловали 20-летнюю девушку. Ее прокомментировали в ДП города.

В марте мажилисмен Анас Баккожаев высказался о краже невест в Казахстане и рассказал о "позорной статистике" по этому вопросу, сравнив нашу страну с Эфиопией.

По этому вопросу в этом году высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев, назвав "вопиющим мракобесием". Глава государства заявил, что в Казахстане есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест.

"Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки", - указал тогда президент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148715-v-policii-almaty-otreagirovali-na-popytku-krazhi-studentok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie