Предложение запретить взрослым оставлять детей одних дома прокомментировали в Минпросвещения

Вице-министр просвещения Едил Оспан во время круглого стола сегодня в СЦК высказался о возможности введения запрета в Казахстане оставлять детей одних дома, передает корреспондент NUR.KZ.

Едил Оспан сообщил, что в Казахстане проживает на сегодня 6,8 млн детей.

В ходе мероприятия журналисты поинтересовались: не оставлять детей дома одних - это пока просто предложение или уже поправки в законодательство.

"Это предложение было озвучено. Мы считаем, что роль родителей в воспитании и обеспечении безопасности детей очень важна. Мы не раз заявляли об этом. Естественно, родители должны быть всегда рядом с детьми. Однако данное предложение требует тщательного обсуждения со всеми участниками процесса. Нужно учитывать мнение родительского сообщества, а также государственных органов", - считает он.

По его словам, если это предложение будет оформлено в виде законопроекта, обсуждение начнется незамедлительно.

"Что касается ответственности, это станет ясно в процессе обсуждения, когда будет учтено мнение общества и компетентных государственных органов", - резюмировал вице-министр.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева в своем Instagram-аккаунте высказалась о недавней трагедии в Акмолинской области. Там в селе Шубарагаш два ребенка погибли в пожаре.

Она отметила, что с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни. В этой связи она предложила проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц.

В январе прошлого года в Семее малолетние дети отравились угарным газом, оставшись дома одни. Несовершеннолетние были заблокированы в доме.

В феврале 2022 года дети в Мангистау оказались одни без взрослых во время пожара.