Трое детей отравились угарным газом, оставшись дома одни, в Семее

Спасатели. Фото с места событий: ДЧС Абайской области

В Семее малолетние дети отравились угарным газом, оставшись дома одни. Несовершеннолетние были заблокированы в доме, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Абайской области.

Минувшим вечером на пульт "112" поступил вызов от 5-летнего мальчика, который сообщил о запахе гари в доме.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей, а также были направлены службы 102 и 103.

Спасатели связались с ребенком по видеосвязи. Убедившись, что открытого горения нет, они оказали детям психологическую помощь и попросили открыть окна для проветривания помещения.

По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что малолетние дети заблокированы в частном доме. В жилище действительно имелся запах гари.

С помощью инструментов сотрудники ведомства вскрыли замок на двери и передали детей врачам скорой медицинской помощи.

После осмотра детей отвезли в областную больницу, где им выставили диагноз "отравление угарным газом легкой степени". Состояние детей стабильное.

ДЧС области Абай призывает жителей и гостей города не оставлять детей без присмотра взрослых, а также неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004335-troe-detey-otravilis-ugarnym-gazom-ostavshis-doma-odni-v-semee/