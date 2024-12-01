Два ребенка погибли в пожаре в Акмолинской области

От отравления продуктами горения при пожаре в Акмолинской области погибли 2 ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона. Начато досудебное расследование.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в селе Шубарагаш Буландынского района произошел пожар в частном жилом доме.

"От отравления продуктами горения погибли 2 детей 2017 и 2021 годов рождения. На экстренные номера ДЧС вызовы не поступали. Возгорание ликвидировано очевидцами.

Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области. Отделом по ЧС Буландынского района начато досудебное расследование", - сообщили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Астане в частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 кв.м. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.

Кроме того, в ноябре в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.

Также сообщалось, что 11 октября в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

Позже в Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области.