Омбудсмен Закиева предложила законодательно запретить оставлять детей одних дома

Детский омбудсмен Динара Закиева в своем Instagram-аккаунте высказалась о недавней трагедии в Акмолинской области - два ребенка погибли в пожаре в селе Шубарагаш, передает NUR.KZ.

Уполномоченный по правам ребенка выразила соболезнования в связи с произошедшим.

По ее словам, обстоятельства трагедии выясняются, ведется следствие.

Закиева отметила, что с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни.

"Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем, необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", - заявила омбудсмен.

Напомним, на днях от отравления продуктами горения при пожаре в Акмолинской области погибли 2 ребенка 2017 и 2021 годов рождения.

Спасатели подчеркнули, что на экстренные номера ДЧС вызовы не поступали. Возгорание ликвидировано очевидцами.

"Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области. Отделом по ЧС Буландынского района начато досудебное расследование", - добавили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.