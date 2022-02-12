Дети оказались одни в квартире во время пожара в Мангистау

Иллюстративное фото: pexels.com

В селе Мангистау загорелся двухэтажный жилой дом. Транспортные полицейские, заметившие возгорание, помогли жителям дома выбраться из горящего здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Двухэтажный дом загорелся днем 11 февраля в селе Мангистау. Как отметили в полиции, очагом пожара стала квартира на втором этаже.

Шестеро полицейских из расположенного рядом отдела полиции заметили возгорание и оперативно начали эвакуировать людей. Чтобы остановить распространение пламени, они использовали огнетушители из отдела полиции.

В одной из квартир были обнаружены три ребенка, находящиеся без присмотра взрослых. Им помогли благополучно выйти на улицу.

До приезда пожарных сотрудникам транспортной полиции удалось эвакуировать всех жителей дома и предотвратить распространение огня. Жертв в этом происшествии не было.

Руководство Департамента полиции на транспорте выразило благодарность шестерым полицейским, участвовавшим в спасении жителей, и отметило проявленные мужество и отвагу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955797-deti-okazalis-odni-v-kvartire-vo-vremya-pozhara-v-mangistau/