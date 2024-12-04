Несколько раз переносили сроки: почему крематорий в Алматы до сих пор не заработал

Первый в Казахстане крематорий появился в Алматы - его обещали открыть в 2021 году, но потом сроки запуска несколько раз сдвигались. Не работает он и по сей день, передает корреспондент NUR.KZ.

Разработка проекта крематория началась еще летом 2020 года. Позднее стало известно, что здание будет с одним залом и двумя печами.

В нем также предусмотрены административные помещения и раздевалки с душевыми для рабочих, магазин ритуальных принадлежностей и зал для прощания. Планируемая мощность крематория - 23-24 кремаций в сутки, то есть 7 тысяч кремаций в год при двухсменной работе. Расположен он в Алатауском районе, восточнее ТЭЦ-2.

Мы обратились в акимат города, чтобы узнать, на какой стадии находится запуск объекта. Как выяснилось из официального ответа горадминистрации, здание крематория уже введено в эксплуатацию. Сейчас его регистрируют в органах архитектуры и юстиции, затем передадут паталогоанатомическому бюро. Когда крематорий заработает, пока не известно.

Однако помимо открытия здания для работы крематория необходимо внести поправки в законодательство. Как пояснил NUR.KZ глава управления Комитета санэпидконтроля Минздрава Нуржан Кисабеков, уже утверждены требования к размещению крематориев, расстоянию от них до жилых и общественных зданий.

В поправках, которые еще не рассмотрены, обозначат требования к набору помещений в них, содержанию этих помещений, к оборудованию систем вентиляции. Кроме того, работников должны будут обеспечить специальной одеждой. На сегодня законопроект проходит согласование. Когда оно завершится, в пресс-службе Минздрава РК не уточнили.

Крематорий расположен восточнее ТЭЦ-2. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Сдать объект в эксплуатацию собирались в сентябре 2021 года. Правда, ритуальщики тогда сомневались, что крематорий будет работать на полную мощность. Во время пандемии, как и сейчас, тех, кто завещал родственникам себя кремировать, вывозили в соседние страны.

Сроки сдачи переносили несколько раз: сначала строительство хотели завершить в конце 2021 года, потом - в мае 2022 года, затем - во втором квартале 2023 года. Последнюю задержку объясняли ростом цен и необходимостью скорректировать смету для строительства инженерных сетей.

Само здание было готово еще в 2021 году. В итоге строительство обошлось в более чем 1,5 миллиарда тенге. Из них 1 212 866 000 выделили из республиканского бюджета, еще 314 806 000 тенге - из местного.

У объекта было два подрядчика: один отвечал за строительство самого здания, второй - за подведение к нему коммуникаций. Подрядчиком для строительства инженерных сетей выступило ТОО "ТаразКурылысИнвест".

Однако весной 2024 года Управление строительства акимата Алматы подало на компанию в суд за срыв сроков сдачи объекта. Ответчик же утверждал, что со своей стороны работы завершил, а подключить подстанцию к электроснабжению не мог из-за отсутствия разрешения.

Но, как следует из решения суда, акимат многократно шел компании навстречу и семь раз заключал допсоглашения для продления сроков сдачи. Поэтому суд занял сторону властей и признал подрядчика недобросовестным. Компанию обязали завершить работы и выплатить штраф в 2,7 миллиона тенге. Приговор вступил в силу 6 июня 2024 года.

Крематорий в Алматы. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

На сегодня, согласно официальному ответу управления строительства, "ТаразКурылысИнвест" выплатил штраф, а другой подрядчик, вовремя выполнивший свои обязательства, за собственные средства в этом месяце сделал в здании косметический ремонт.

"В 2024 году бюджетные средства на объект не выделялись. В дальнейшем объект будет передан эксплуатирующей организации", - добавили в пресс-службе акимата.

Добавим, что это судебное дело было не единственным при строительстве крематория. В 2020 году Антикор задержал директора городского паталогоанатомического бюро Бахытжана Алибекова. Его подозревали в получении взятки от предпринимателя.

Бизнесмен якобы дал ему 14 миллионов тенге взамен на договор поставки медицинского оборудования для нового бюро, куда входит и крематорий. В 2021 году директору морга вынесли приговор - суд признал Алибекова виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.