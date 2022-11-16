Сроки открытия крематория в Алматы вновь перенесли

Крематорий. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сроки открытия и ввода в эксплуатацию крематория в Алматы вновь перенесли. В акимате города это связали с повышением цен, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в акимате города, работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа трансформаторной подстанции и трассы газопровода.

Также отмечается, что динамичное повышение цен во втором квартале 2021 года сделало сметную стоимость трансформаторной подстанции неактуальной. Также изменена трасса и точка врезки газопровода.

"В этой связи направлено обращение в Комитет внутреннего государственного аудита и получено одобрение на корректировку проектно-сметной документации. Проектной организацией проведены работы по корректировке проекта. В настоящее время подготовлен пакет документов для внесения на рассмотрение на местную бюджетную комиссию.

После вышеуказанного согласования необходимо получение положительного заключения РГП "Госэкспертизы" и проведение строительно-монтажных работ", — сообщили в акимате Алматы.

Там отметили, что ввод объекта в эксплуатацию перенесли на более поздние сроки. Теперь ориентировочный срок - первый квартал 2023 год.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск крематория в Алматы произойдет в мае этого года. Говорилось, что на строительство крематория при патологоанатомическом бюро, который будет располагаться восточнее ТЭЦ-2, выделено 1 527 670 000 тенге.

Однако в мае сроки перенесли, окончание работ по инженерным сетям планировалось на третий квартал этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997356-sroki-otkrytiya-krematoriya-v-almaty-vnov-perenesli/