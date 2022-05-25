Сроки запуска крематория вновь перенесли в Алматы

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В Алматы снова перенесли сроки запуска крематория. Так, окончание работ по инженерным сетям планируется на третий квартал этого года. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе акимата города.

"Генеральный план строительства крематория разбит на два проекта: строительство здания и строительство подводящих инженерных сетей. Строительно-монтажные работы по зданию завершены в декабре 2021 года.

На сегодняшний день для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий в октябре 2021 года работы были приостановлены до марта 2022 года", – сообщили в акимате города.

На текущий момент работы возобновили. А завершение работ по инженерным сетям планируется на третий квартал 2022 года.

В здании крематория размещены административные помещения и помещения для рабочих. В составе помещений имеются раздевалки с душевыми, магазин ритуальных принадлежностей и зал для прощания, отметили в администрации города.

Кроме того, в акимате рассказали, что мощность крематория составит 23-24 кремаций в сутки, то есть 7 тысяч кремаций в год при двухсменной работе.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск крематория в Алматы произойдет в мае этого года. На строительство крематория при патологоанатомическом бюро, который будет располагаться восточнее ТЭЦ-2, выделено 1 527 670 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971006-sroki-zapuska-krematoriya-vnov-perenesli-v-almaty/