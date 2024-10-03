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Эзотерика

Пострадавший от паводка житель ЗКО судился с акимом и доказал, что нуждается в жилье

Опубликовано:

Затопленный дом
Наводнение. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Пострадавший от паводка житель ЗКО подал иск к акиму района и через суд доказал, что нуждается в жилье. Ранее комиссия отказала ему в предоставлении жилья, передает "Мой город".

По данным пресс-службы суда ЗКО, районная комиссия отказала сельчанину в предоставлении жилья. Свое решение члены комиссии аргументировали тем, что у него было иное жилье в праве собственности. Не согласившись с таким исходом дел, мужчина обратился в суд. 

В суде он указал, что переехал с семьей из дома, в котором ранее проживал, в 2021 году из-за непригодности того для проживания. В качестве доказательства представил суду техническое заключение о том, что дом находится в аварийном состоянии. 

Судья изучил на судебном заседании представленное истцом в качестве доказательства техническое заключение.

"Хотя жилое помещение зарегистрировано в собственности гражданина, при принятии решения комиссией не учтен тот факт, что оно не соответствует архитектурно-строительным нормам, то есть находится в аварийном состоянии, в связи с чем суд пришел к выводу о наличии полных оснований для признания оспариваемого решения незаконным", - говорится в сообщении областного суда. 

Таким образом суд удовлетворил иск к акиму района и отменил решение комиссии. Районному акимату поручено устранить допущенные нарушения и восстановить нарушенные права и законные интересы истца. 

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в конце марта в Уральске из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба, тогда талыми водами затопило часть города.

Позже режим ЧС объявили уже по всей Западно-Казахстанской области. Стало известно об эвакуации жителей дачных массивов.

В конце апреля в Западно-Казахстанской области ситуация с паводками стабилизировалась - уровень воды в реке Урал упал ниже опасной отметки.

В пригороде Уральска под снос попали почти 3 тыс. домов, которые оказались непригодными для жизни после паводков. Участки планировалось передать в госсобственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169397-postradavshiy-ot-pavodka-zhitel-zko-sudilsya-s-akimom-i-dokazal-chto-nuzhdaetsya-v-zhile/

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