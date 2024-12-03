Аэропорт Алматы обратился к пассажирам
Опубликовано:
Аэропорт южной столицы обратился к пассажирам и встречающим и провожающим их горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
В пресс-службе аэропорта сообщили об открытии дополнительного заезд на пандус в зону вылета на 2 этаж со стороны улицы Ахметова.
"Основной въезд на территорию аэропорта осуществляется с улицы Майлина. Дополнительный въезд открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на 2 этаже", - говорится в сообщении авиагавани.
Напомним, 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса. Через две недели, 14 июня, туда полностью перенесли вылет и прилет всех международных рейсов.
16 июня новым главой аэропорта южной столицы стал Гокер Косе - его предшественник Эльп Эр Тунга Эрсой покинул должность.
Позже алматинские предпринимателя заявили, что все торговые площади нового терминала аэропорта заняли турецкие компании. Пресс-служба воздушной гавани прокомментировала ситуацию.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195372-aeroport-almaty-obratilsya-k-passazhiram/