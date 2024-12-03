Аэропорт Алматы обратился к пассажирам

Аэропорт южной столицы обратился к пассажирам и встречающим и провожающим их горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

В пресс-службе аэропорта сообщили об открытии дополнительного заезд на пандус в зону вылета на 2 этаж со стороны улицы Ахметова.

"Основной въезд на территорию аэропорта осуществляется с улицы Майлина. Дополнительный въезд открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на 2 этаже", - говорится в сообщении авиагавани.

Напомним, 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса. Через две недели, 14 июня, туда полностью перенесли вылет и прилет всех международных рейсов.

16 июня новым главой аэропорта южной столицы стал Гокер Косе - его предшественник Эльп Эр Тунга Эрсой покинул должность.

Позже алматинские предпринимателя заявили, что все торговые площади нового терминала аэропорта заняли турецкие компании. Пресс-служба воздушной гавани прокомментировала ситуацию.