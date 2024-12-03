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"Это обычные дети из обычных семей": МВД обратилось к родителям с социальным роликом

Опубликовано:

Родители с сыном
Семья. Кадр из видео: instagram.com/qriim_mvdrk

Министерство внутренних дел Казахстана выпустило социальный ролик на тему наркопреступлений среди подростков и молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ролике к родителям обратился заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

"Сегодня я хотел бы обратиться к вам не как сотрудник органов внутренних дел, а прежде всего как отец. В последние годы в Казахстане наметилась тенденция роста числа наркопреступлений, особенно среди подростков и молодежи. Это обычные дети из обычных семей", - отметил Альжанов.

По его словам, зачастую подростков и молодежь вовлекают в наркопреступления через интернет, соцсети, знакомых. Им обещают легкие и быстрые деньги, но в итоге это путь с плохим концом.

"Мы часто ищем виноватых в школе, интернете или среди окружения, но надо признать, что все начинается дома", - подчеркнул замглавы комитета МВД.

Он призвал родителей больше разговаривать с детьми.

"Если они не найдут ответов дома, они найдут их на улице. Вместе мы сможем сделать их будущее безопасным и счастливым", - заключил Альжанов.

Напомним, ранее сообщалось, что 16-летнему жителю Шымкента грозит большой срок - по версии следствия, подросток расклеивал по городу листовки с наркорекламой.

В августе в Караганде суд вынес 17-летнему подростку приговор за закладку наркотиков. Парня отправили в колонию на семь с половиной лет.

Добавим, что в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Тогда глава государства потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195351-eto-obychnye-deti-iz-obychnyh-semey-v-mvd-obratilis-k-roditelyam-snyav-neobychnyy-rolik-video/

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