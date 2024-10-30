До шести лет лишения свободы грозит 16-летнему шымкентцу за "подработку"

16-летний шымкентец, по версии полиции, с июня занимался расклейкой наркорекламы на территории мегаполиса. Юноше грозит до шести лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, до шести лет лишения свободы грозит 16-летнему шымкентцу за рекламу наркотиков.

"Подростка задержали оперативники во время совершения преступления. Установлено, что преступную подработку он нашел в интернете и с июня занимался расклейкой наркорекламы на территории мегаполиса. У задержанного изъяты таблички с рекламными надписями, которые он изготовил самостоятельно", - сообщается в публикации.

По факту пропаганды и незаконной рекламы наркотиков полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемый находится под стражей.

Юноше грозит до шести лет лишения свободы.