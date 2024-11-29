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Стали известны имена девушек, кто поборется за звание "Мисс Казахстан-2024" (фото)

Опубликовано:

Финалистки конкурса
Финалистки конкурса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня на пресс-конференции озвучили имена финалисток конкурса "Мисс Казахстан-2024". В финал, который состоится 5 декабря, прошли 20 девушек, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали организаторы, победительница конкурса получит грант на обучение в один из вузов. Кроме того, в этом году изменились условия отбора на конкурсе: убрали возрастной порог, что позволило поучаствовать девушкам и 28, и 30 лет.

Между тем, сегодня публике представили участниц-финалисток.

Асем Жетбисбаева, 20 лет

Асем Жетбисбаева
Асем Жетбисбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обладательница титула «Мисс Караганда-2024». Обучается на организатора массовых мероприятий в Карагандинском колледже искусств. С шести лет занималась волейболом, действующая модель, планирует заниматься благотворительностью: помогать бездомным животным.

Багым Балтабаева, 20 лет

Багым Болтабаева
Багым Болтабаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Изучает иностранный язык, занимается моделингом и танцами. Участвует в конкурсе, чтобы исполнить свою детскую мечту.

Асем Тузелбаева, 24 года

Асем Тузелбаева
Асем Тузелбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Со второго класса занимается народными танцами. Отучилась на юриста, а сейчас работает в международном центре косметологии, самостоятельно изучает психологию.

Айдана Абылкасова, 22 года

Айдана Абылкасова
Айдана Абылкасова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Шесть лет занималась народными танцами. Окончила Казахско-турецкий лицей и свободно владеет четырьмя языками: казахским, русским, турецким и английским. Работает моделью около пяти лет. Учится на стоматолога и параллельно работает в стоматологической клинике.

Назым Шегебай, 18 лет

Назым Шегебай
Назым Шегебай. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С детства мечтала стать моделью. Отучилась в модельной школе. Является обладательницей титула «Мисс Павлодар». Обучается на учителя начальных классов и собирается продолжить свое обучение в вузе по этой специальности. Профессиональный визажист, учит английский язык.

Амраева Малика, 18 лет

Малика Амраева
Малика Амраева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дважды мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике, представляла Казахстан на чемпионате мира во Франции. В 16 лет основала собственную школу по художественной гимнастике для детей. Изучает детскую и спортивную психологию, а также осваивает конный спорт.

Дильназ Махмудова, 23 года

Дильназ Махмудова
Дильназ Махмудова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

SMM-специалист, проводит курсы по SMM и запустила магазин женской одежды.

Назгуль Умитбек, 17 лет

Назгуль Умитбек
Назгуль Умитбек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Учится на дизайнера одежды, работает моделью, хочет открыть свой бренд одежды. Выступала моделью на Евразийской неделе моды и в дальнейшем планирует участвовать в модных показах уже в качестве дизайнера.

Инкар Бактияр, 19 лет

Инкар Бактияр
Инкар Бактияр. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Играет на кобызе и фортепиано. Отучилась на дирижера в колледже, участвовала в республиканских музыкальных конкурсах, сейчас учится в Казахской национальной консерватории в Алматы.

Даяна Сансембаева, 22 года

Даяна Сарсембаева
Даяна Сарсембаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Получила экономическое образование, выпускница школы для одаренных детей «Зерде», участвовала в международных олимпиадах в Бразилии и странах СНГ. Имеет медаль «Молодой ученый». Также пять лет совмещала занятия боевыми искусствами с моделингом.

Ария Кусаинова, 20 лет

Ария Кусаинова
Ария Кусаинова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отучилась на курсе нутрициологии в Стэнфорде, владеет русским и английским. С 5 лет занимается большим теннисом, сейчас обучается в университете в Италии.

Алма Хабулова, 30 лет

Алма Хабулова
Алма Хабулова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Уральск-2024". Работала HR-специалистом в сфере IT, подбирала для компании аналитиков баз данных. В Уральске занималась семейным делом – кафе. Организатор праздников, проводит благотворительные мероприятия для детей с аутизмом и синдромом Дауна.

Роза Куанышева, 20 лет

Роза Куанышева
Роза Куанышева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Актобе-2024". Хотела с детства стать моделью и с 15 лет выполнила свою мечту. Увлекалась плаванием, волейболом, футболом. Учится на факультете экономики и права.

Асель Адамова, 28 лет

Асель Адамова
Асель Адамова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чемпионка Азии по джиу-джитсу, серебряный призер мира по этому виду спорта. Имеет высшее биологическое образование, дипломированный нутрициолог, работает фитнес-тренер. Конкурсантка также ведет свой бизнес по продаже одежды. Успела побывать в 15 странах.

Ясмин Байболова, 19 лет

Ясмин Байболова
Ясмин Байболова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Получила среднее образование в Казахской национальной академии хореографии, работает в театре «Астана опера» и занимается моделингом. Девушка увлекается конным спортом и бегом.

Тамирис Кадырхан, 22 года

Тамирис Кадырхан
Тамирис Кадырхан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Приехала из Кызылорды, работает моделью с детства, отучилась на бухгалтера и работает по специальности. Катается на сноуборде, летом ходит на плавание, занималась танцами.

Улжан Толепбек, 24 года

Улжан Толепбек
Улжан Толепбек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Маркетолог, сертифицированный чайный мастер и дайвер, увлекается катанием на лыжах зимой.

Елдана Сауранбаева, 20 лет

Елдана Сауранбаева
Елдана Сауранбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Алматы-2024", является моделью и обучает детей моделингу, получила международное образование в Турции.

Анеля Шормакова, 21 год

Анеля Шормакова
Анеля Шормакова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Профессионально занималась волейболом, мастер спорта по легкой атлетике и волейболу, знает четыре языка – английский, казах, русский, турецкий.

Дана Алмасова, 20 лет

Дана обучается в другой стране, поэтому не присутствовала на пресс-конференции: организаторы дали ей возможность закончить сессию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194401-stali-izvestny-imena-devushek-kto-poboretsya-za-zvanie-miss-kazahstan-2024-foto/

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