Затор образовался на границе с Россией в Атырауской области

Автомобили скопились на пункте пропуска "Курмангазы" в Атырауской области на границе Казахстана с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по состоянию на 4 ноября 2024 года на пункте пропуска "Курмангазы" наблюдалось скопление порядка 280 грузовиков, следующих в Россию.

Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау - Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств.

Пропускная способность указанного пункта пропуска составляет только 200 транспортных средств в сутки, тогда как туда ежедневно прибывает порядка 250-300 автомобилей.

Для решения вопроса в оперативном порядке ДГД по Атырауской области увеличено количество специалистов, работающих на пункте до 14 сотрудников.

Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди CarGoRuqsat. На пункте пропуска "Курмангазы" она действует с 9 сентября текущего года.

На данный момент проблем, связанных с электронной очередью нет, у всех водителей имеются талоны прохождения.

"Касательно истечения сроков электронной очереди в течение одного дня до пересечения пункта пропуска. В информационной системе проведены доработки с ограничением возможности бронирования очереди, в случае превышения пропускной способности пункта пропуска, а также с учетом паспортного, иных видов контроля и возможностями пропускной способности сопредельной стороны", - уведомили в Комитете государственных доходов.

Граждан попросили заранее планировать маршруты следования через государственные границы.

Ранее пробку из автомобилей заметили на границе Казахстана и Узбекистана. Скопление машин объяснили остановкой подачи электроэнергии, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".

Также в октябре в Сети появилась информация о длинной автомобильной очереди на пограничном посту "Сырым" в сторону российской Самары. Водители фур пожаловались на ситуацию.