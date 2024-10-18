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Пробку из авто на границе Казахстана и Узбекистана объяснили в КГД

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Грузовит ждет очереди на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Комитете государственных доходов объяснили, почему произошло скопление авто на казахстанско-узбекистанской границе – причина в сбое электроснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщается в Telegram-канале комитета, 15 октября на электроподстанциях Туркестанской области произошла ЧС, в результате которой произошла остановка подачи электроэнергии в Мактааральском и Келесском районах. Это повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".

"С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь.

Это стало причиной приостановления перемещения автотранспортных средств в обоих направлениях и образованию скоплений автомобилей перед пунктами пропуска", – говорится в сообщении ведомства.

В КГД заверили, что приняли все меры для оперативного урегулирования ситуации.

"Пункты пропуска перешли на усиленный режим работы с привлечением сотрудников из других смен. Учитывая пропускную способность поста "Б. Конысбаева" до 1000 единиц в обе стороны, мы ожидаем, что проблема будет решена в кратчайшие сроки", – добавили в комитете.

Напомним, в начале октября сообщалось, что грузопоток на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области, на границе с Россией увеличится, так как соседние пункты пропуска со стороны РФ закроют на ремонт.

Также недавно перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. В Комитете госдоходов Минфина в ответ на это сообщили, что на сегодня бронь доступна на месяц вперед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176143-skoplenie-avtomobiley-na-granice-kazahstana-i-uzbekistana-obyasnili-v-kgd/

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