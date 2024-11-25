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На границе Казахстана и Узбекистана образовался затор из сотен машин

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Затор на границе
Скопление машин. Иллюстративное фото: pixabay.com

На приграничном с Узбекистаном пункте пропуска "Тажен" образовалась очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы РК, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщили в Комитете государственных доходов РК корреспонденту NUR.KZ, сейчас на пункте пропуска "Тажен" на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалась очередь из более 400 грузовых автомобилей, ожидающих выезд за пределы Казахстана.

"Причиной увеличения потока транспорта является открытие автомобильной дороги "Даут-Ата - Конырат" (400 км) в Республике Узбекистан, что привело к наплыву грузовых автотранспортных средств.

Несмотря на проектную пропускную способность пункта пропуска, составляющую 150 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении, в условиях текущей реконструкции "Тажен" обеспечивается пропуск 200-250 грузовых машин на выезд", -сказано в сообщении.

Перевозчикам рекомендовали планировать маршруты с учетом возможных задержек или выбирать альтернативные пути для перевозки товаров, чтобы избежать длительного времени ожидания на границе.

Напомним, в начале ноября этого года на пункте пропуска "Курмангазы" наблюдалось скопление порядка 280 грузовиков, следующих в Россию. Сообщалось, что причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау - Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств

Ранее пробку из автомобилей заметили на границе Казахстана и Узбекистана. Скопление машин объяснили остановкой подачи электроэнергии, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".

Также в октябре в Сети появилась информация о длинной автомобильной очереди на пограничном посту "Сырым" в сторону российской Самары. Водители фур пожаловались на ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192123-na-granice-kazahstana-i-uzbekistana-obrazovalsya-zator-iz-soten-mashin/

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