Изменения ждут алматинцев в еще одной графе в коммунальных счетах

В Алматы предлагают поднять минимальный тариф на расходы по управлению и содержанию жилья почти в два раза - с 25 до 40 тенге за квадратный метр, передает корреспондент NUR.KZ.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА", сейчас он находится на публичном обсуждении, которое продлится до 5 декабря этого года. Отмечается, что такое решение обусловлено необходимостью актуализировать тарифы, которые не пересматривались с 2010 года.

"Расходы на управление и содержание жилья включают обязательные взносы на оплату труда, банковские услуги, дератизационные и дезинфекционные работы, а также обслуживание общего имущества. Ранее минимальный тариф составлял 25 тенге за 1 м² и был установлен постановлением акимата города Алматы на срок один год", - говорится в опубликованном на портале пресс-релизе.

Также в сообщении указывается, что с учетом инфляции, которая за последние 14 лет составила в среднем 7% в год, рабочая группа провела перерасчет тарифа.

"На сегодня с учетом роста заработной платы и стоимости товаров и услуг, а также ненадлежащего состояния общего имущества многоквартирных жилых домов из-за низкого тарифа, предлагается установить новый минимальный тариф в размере 40 тенге за 1 м². Необходимо учесть, что с 2023 года содержание дворов финансируется из местного бюджета, а капитальный ремонт осуществляется с отдельного накопительного счета", - говорится в документе.

Кроме того, авторы добавляют: в Алматы насчитывается около 9 000 МЖД (многоквартирных жилых домов), из которых более 5 500 имеют тариф на содержание жилья до 40 тенге за 1 м².

Также авторы уверили: утверждение нового тарифа является важным шагом к улучшению качества управления и содержания жилищного фонда Алматы и созданию комфортных условий для жителей города.

Напомним, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

В середине сентября алматинцы жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

Между тем в середины октября в южной столице было запланировано повышение цен на снабжение электрической энергией.