Какой будет погода в первые дни декабря в Казахстане

Прогноз погоды на последний день осени и первые дни зимы озвучили синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". Сообщается, что резких изменений не ожидается.

По данным синоптиков, в ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной части страны прогнозируют снег, а в южных регионах осадки.

"30 ноября, 1 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах, сильные осадки (дождь, снег) и гололед. Лишь на западе страны, на фоне повышенного атмосферного давления, будет преобладать спокойная погода без существенных осадков. По республике ожидаются туманы и усиление ветра", - сказано в прогнозе.

Синоптики подытожили, что резких изменений в температурном фоне не ожидается.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.