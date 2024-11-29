Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какой будет погода в первые дни декабря в Казахстане

Опубликовано:

Люди идут по улице зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прогноз погоды на последний день осени и первые дни зимы озвучили синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". Сообщается, что резких изменений не ожидается.

По данным синоптиков, в ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной части страны прогнозируют снег, а в южных регионах осадки.

"30 ноября, 1 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах, сильные осадки (дождь, снег) и гололед. Лишь на западе страны, на фоне повышенного атмосферного давления, будет преобладать спокойная погода без существенных осадков. По республике ожидаются туманы и усиление ветра", - сказано в прогнозе.

Синоптики подытожили, что резких изменений в температурном фоне не ожидается.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194310-kakoy-budet-pogoda-v-pervye-dni-dekabrya-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie