Мороз до 14 градусов прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 28 ноября, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют солнечную погоду. Днем столбики термометров покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 2,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.