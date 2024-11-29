Дождь и мороз до 18 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 29 ноября, в Астане и Алматы обещают ясную погоду без осадков, а в Шымкенте ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 2,6 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194035-dozhd-i-moroz-do-18-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/