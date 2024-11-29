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Видео сотрудницы полиции из Караганды набирают популярность в Сети

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Меруерт Тойбекова
Меруерт Тойбекова. Кадр из видео: astanatv.kz

Сотрудница полиции из Караганды Меруерт Тойбекова стала популярной в Сети благодаря своим видеоклипам. При этом женщине удается успешно совмещать службу и музыкальное творчество, передает телеканал "Астана".

Разножанровые композиции уже оценили сотни тысяч поклонников. Между тем их исполнительница продолжает ловить преступников и стоять на страже закона. В свободное от работы время Меруерт блистает на сцене.

Сейчас у карагандинки постоянные репетиции: в департаменте полиции готовятся к праздничному концерту ко Дню Независимости. Меруерт Тойбекова оттачивает виртуозные пассажи "Қазақ вальсы" Латифа Хамиди.

Петь для своих коллег особенно приятно и ответственно, говорит женщина. Уже 15 лет она работает инспектором видеонаблюдения в Центре оперативного управления. Именно она - одна из тех, кто отслеживает преступников и дает ориентир наряду полиции.

"Это был ночной наряд, в 2 часа ночи, по адресу: Восток-2. Была драка. Дрались двое парней. У одного был нож. Мы сразу отправили наряд и по горячим следам нашли, установили и вернули телефон владельцу", - рассказала инспектор видеонаблюдения Центра оперативного управления УП Караганды Меруерт Тойбекова.

Мама четверых детей отмечает: на работе главные качества хорошего инспектора - собранность и ответственность. Сотрудники ЦОУ каждый день наблюдают за Карагандой с помощью 9 тысяч камер.

"Когда на нее смотришь, на таких творческих людей, как она, то поднимается настроение. Позитив. Нужно все успевать: и на работе, и по хозяйству, и дома - везде. Так интереснее жизнь и при этом достигаются высоты", - отметила старший инспектор Центра оперативного управления УП Караганды Салтанат Мукашева.

Меруерт Тойбекова подчеркнула, что творчество - это отдушина и радость, возможность показать свой талант и передать зрителю положительные эмоции.

"Человека раскрывает сцена, творчество. Это красота. Зрителям несешь любовь. Когда на работе загружена, когда выходишь, занимаешься творчеством, забываешь о трудностях. Становится легче", - призналась она.

Первая специальность Меруерт - артистка Академического театра. Сейчас она раскрывает свои возможности с помощью интернет-площадок.

Вместе с супругом, который также работает в полиции, Меруерт пишет песни и снимает видеоклипы. Их творчество уже привлекло сотни тысяч поклонников. Но уходить со службы она не планирует, так как давно нашла свое призвание, которое можно совмещать с любимым хобби.

Напомним, ранее алматинские сотрудники правоохранительных органов также отличились на творческом поприще: в честь Дня единства народа Казахстана полицейские исполнили попурри из песен разных национальностей.

А в исправительном учреждении Карагандинской области выступил известный певец Мади Ахметқожа, который исполнил композиции для осужденных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194190-video-sotrudnicy-policii-iz-karagandy-nabirayut-populyarnost-v-seti/

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