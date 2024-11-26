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Новый туалет для девочек в одной из гимназий Актобе возмутил казахстанцев

Опубликовано:

Унитаз в помещении
Унитаз. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети появилось фото туалета для девочек в гимназии №2 в Актобе, где отсутствуют двери в кабинках. Публикацию прокомментировали в администрации учебного заведения, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Аqtobe_sergek. На фото - два унитаза с разделяющей отсеки перегородкой, но без дверей.

"В школе-гимназии №2 пристроили к школе новое здание. И это очень радует, что дети будут заниматься в современном здании. Но есть проблема, которую администрация школы упорно не замечает - это туалеты, в частности, женские туалеты, в кабинках которых напрочь отсутствуют двери. Почему такое отношение к девочкам, что за неуважение к их потребностям. Как такое можно проектировать и принимать в эксплуатацию?", - пишут авторы публикации.

Пользователи в комментариях выражают свое отношение к ситуации.

"Да, помнится, ходили в школу, без дверей и перегородок в три унитаза. Спасибо травме на всю жизнь!", "Дверей нет, замков нет, главное - перед раковиной вешают план, как мыть руки с мылом, но нет главного, чего же? Конечно, мыла", "Это не нормально! Особенно в туалете для девочек", - пишут пользователи.

В комментариях под постом свой ответ оставили и представители администрации учебного заведения.

"Администрация школы-гимназии №2 сообщает о том, что здание пристройки к школе сдано в эксплуатацию только недавно. В ближайшее время данная проблема будет устранена", - сообщили они.

Обратили внимание на публикацию и в контролирующем ведомстве, представители которого оставили комментарий, что обращение зарегистрировано в Ситуационном центре Актюбинской области и направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию.

Между тем, по информации Telegram-канала HALYQSTAN, школа обошлась бюджету в 815 млн тенге. Пристройку начали возводить еще в прошлом году, а презентовали здание в этом году, сообщают авторы канала.

Напомним, три года назад такие же туалеты сделали в одной из школ Талдыкоргана. В соцсетях их прозвали "дружескими". От обычных уборных их отличало полное отсутствие перегородок. В отделе образования Талдыкоргана отреагировали на публикацию. В ведомстве сообщили, что в туалетах уже устанавливают кабинки.

Этим летом министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в кабмине рассказал, как решается проблема уличных туалетов в школах страны. По его словам, количество уличных пришкольных туалетов сократилось.

В октябре замглавы Антикора прокомментировал заявление детского омбудсмена о том, что в Туркестанской области жалуются на отсутствие туалетной бумаги в школах. По его словам, это вопрос этических норм, но если кража туалетной бумаги руководством в школах действительно происходит, виновные будут привлечены к ответственности.

Также в конце 2023 года мы писали, что директоров школ шокировал госстандарт для школьных туалетов: на 10 страницах стандарта описаны новшества для туалетов, в том числе унитазы с бесконтактным смывом, электросушилки вместо полотенец, отдельные комнаты для девочек и писсуары для мальчиков. Отдельно указано про уборные для учеников с ограниченными возможностями.

К школьным уборным в новом стандарте еще много разных требований. Оговариваются даже держатели для полотенец и туалетной бумаги. Все нормативы с 1 января 2024 года уже вводятся в действие, но пока на добровольной основе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192780-novyy-tualet-dlya-devochek-v-odnoy-iz-gimnaziy-aktobe-vozmutil-kazahstancev/

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