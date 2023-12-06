"И так не хватает кабинетов": директоров школ шокировал госстандарт для школьных туалетов

В Казахстане с 1 января следующего года хотят ввести национальный стандарт для школьных туалетов. Но директора школ в шоке от требований к уборным, передает сайт телеканала КТК.

Тема школьных туалетов особенно остро стала обсуждаться в Казахстане еще четыре года назад. когда в Таразе во время урока в уличном туалете изнасиловали семиклассницу. После этого по стране кинулись пересчитывать уличные уборные. Их оказалось немало.

Последние несколько лет школы переносили все уличные туалеты внутрь зданий, иногда передвигая для этого стены. Теперь же стало известно, что для школьных уборных введут новые правила. Правда, директора школ от них не в восторге.

"Мы встревожены, потому что наши школы не будут выдерживать этих норм. Вот, например, в этом госстандарте указано, что должны быть открыты комнаты гигиены для девочек. У нас есть определенное количество туалетов женских, мужских – на каждом этаже, туалеты для сотрудников. И сейчас найти дополнительно помещение для этих комнат, для комнат гигиены для девочек мы не можем. У нас и так не хватает кабинетов в школе", - рассказала директор школы-гимназии №1 Тараза Жамиля Туребекова.

Как сообщает телеканал, на 10 страницах стандарта описаны новшества для туалетов, в том числе унитазы с бесконтактным смывом, электросушилки вместо полотенец, отдельные комнаты для девочек и писсуары для мальчиков. Отдельно указано про уборные для учеников с ограниченными возможности.

Отмечается, что передовые идеи уже можно встретить, но только в новых или частных школах. А вот полноценный прототип уборной будущего пока существует разве что в увеселительных заведениях.

Журналисты подсчитали, во сколько может обойтись смена уборных у школах. К примеру, обычное мыло за 700 тенге гораздо дешевле дозатора, цена на который – около 7000. Вместо общих полотенец по 1900 за штуку, школе, судя по документу, придется купить электросушилки по 19 тысяч тенге. А обычные ведра для мусора за 2000 должны будут заменить на сенсорные по 12 тысяч или хотя бы на педальные – минимум по 6000 тенге.

К школьным уборным в новом стандарте еще много разных требований. Оговариваются даже держатели для полотенец и туалетной бумаги. Все нормативы с 1 января 2024 года уже вводятся в действие, но пока на добровольной основе.

"Впервые принят национальный стандарт – национального масштаба документ, который определяет комплекс требований к санитарным узлам всех общеобразовательных учреждений. Стандарт добровольного применения по законодательству.

Да и вот, допустим, новые школы, которые строятся, они могут, в том числе частные, уже пользоваться этим стандартом с 1 января: проектировать свои школы, строить, приводить в соответствие. Но общеобязательным он станет тогда, когда будет ссылка. Но я отмечу, мы-то его делали по поручению", - заявил глава комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев.

В Комитете техрегулирования говорят, что заявка на введение новшеств в школьных туалетах пришла от Министерства просвещения. Оно же и будет определять поэтапность обязательного внедрения стандартов и утверждать бюджет, который позволит осилить покупку туалетных принадлежностей без спонсорской помощи.

Источник: КТК