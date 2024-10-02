"Мы не можем сотрудников поставить возле уборных": Антикор об отсутствии туалетной бумаги в школах

В кулуарах мажилиса замглавы Антикора прокомментировал заявление детского омбудсмена о том, что в Туркестанской области жалуются на отсутствие туалетной бумаги в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглаву Антикора спросили, как контролируется вопрос обеспечения туалетной бумагой в школах, поскольку ее закупают на бюджетные средства через госзакупки, однако, в уборных этот предмет гигиены часто отсутствует.

"Вопрос по туалетным бумагам – мы не можем каждого сотрудника поставить возле уборной. Это раз. Конечно же, этот вопрос уже, можем сказать, этических норм. Если преподаватели или работники школ, образования уже туалетную бумагу или другие принадлежности гигиены (забирают себе – прим. авт.) – грош цена таким преподавателям и работникам школ. Касательно обращения (омбудсмена – прим. авт.), я видел, давайте посмотрим", - ответил замглавы Антикора Улан Саркулов.

Он добавил, что, если кража туалетной бумаги руководством в школах действительно происходит, виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее необычный случай с туалетной бумагой произошел в столице. В Сети появилось фото с горой туалетной бумаги, выгруженной рядом с Домом министерств. В Министерстве юстиции решили прокомментировать изображение, сообщив, что ведомство бумагу не закупает, а помимо них в здании находятся еще 3 госучреждения.

А в сентябре прошлого года в Сети появилась информация о том, что акимат Мангистауской области намерен купить более 11,5 тыс. упаковок туалетной бумаги на 7 млн тенге. В ведомстве тогда сообщили, что такой объем приходится не только на их сотрудников, но и используется для посетителей, работников местных представительных, исполнительных и государственных органов.

Что касается школ, напомним, в конце 2023 года мы писали, что директоров школ шокировал госстандарт для школьных туалетов: на 10 страницах стандарта описаны новшества для туалетов, в том числе унитазы с бесконтактным смывом, электросушилки вместо полотенец, отдельные комнаты для девочек и писсуары для мальчиков. Отдельно указано про уборные для учеников с ограниченными возможностями.

К школьным уборным в новом стандарте еще много разных требований. Оговариваются даже держатели для полотенец и туалетной бумаги. Все нормативы с 1 января 2024 года уже введены в действие, но пока на добровольной основе.