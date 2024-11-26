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Опоздание поездов: в КТЖ обратились к казахстанцам

Опубликовано:

Поезд
Поезд. Иллюстративное фото: КТЖ

Председатель АО "Қазақстан темір жолы" на сегодняшнем заседании кабинета министров ответил на жалобы казахстанцев по поводу частых опозданий поездов, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в последнее время от жителей стало больше жалоб на задержки поездов. Он поинтересовался, как нацперевозчик решает данную проблему.

"В нашей компании этот вопрос находится на особом контроле. Данная ситуация связана с ремонтом дорог и необходимостью обеспечения безопасности пассажиров. За последние годы мы вдвое увеличили количество работ по ремонту дорог. Мы просим прощения у пассажиров и просим с пониманием отнестись к ситуации", - сказал в ответ председатель правления АО "КТЖ" Нурлан Сауранбаев.

В мае этого года в КТЖ говорили, что причинами частых опозданий поездов в Казахстане являются ремонтные работы и погодные условия.

Между тем с 1 октября в стране повысили тарифы на проезд в поездах на 20%. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам. Мы подробно писали о ценах на билеты.

В сентябре стало известно, что с 17 декабря возобновляется железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой: поезд будет курсировать два раза в неделю. Наряду с этим дополнительные тальго планируют запустить в следующем месяце между Астаной, Алматы и Шымкентом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192672-opozdanie-poezdov-v-ktzh-obratilis-k-kazahstancam/

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