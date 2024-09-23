Поезда запустят между Карагандой и Москвой

С 17 декабря 2024 года возобновляется железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой: поезд будет курсировать два раза в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале перевозчика, отправление из Караганды будет осуществляться по вторникам и субботам, а из Москвы — по вторникам и пятницам.

Поезд будет делать остановки в крупных городах: в Караганде, Астане, Кокшетау, Петропавловске, Челябинске, Уфе, Самаре и Пензе.

В составе будут предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, а также места для пассажиров с ограниченными возможностями. Билеты доступны для покупки за 45 суток до отправления в кассах и на сайте организации.

Ранее в Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам. Отправление из города будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

Кроме того, недавно новый автобусный маршрут запустили в Астане — он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау. Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.