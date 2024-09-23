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Поезда запустят между Карагандой и Москвой

Опубликовано:

Поезд Караганда-Москва
Поезд. Фото: t.me/railways_kz

С 17 декабря 2024 года возобновляется железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой: поезд будет курсировать два раза в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале перевозчика, отправление из Караганды будет осуществляться по вторникам и субботам, а из Москвы — по вторникам и пятницам.

Поезд будет делать остановки в крупных городах: в Караганде, Астане, Кокшетау, Петропавловске, Челябинске, Уфе, Самаре и Пензе.

В составе будут предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, а также места для пассажиров с ограниченными возможностями. Билеты доступны для покупки за 45 суток до отправления в кассах и на сайте организации.

Ранее в Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам. Отправление из города будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

Кроме того, недавно новый автобусный маршрут запустили в Астане — он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау. Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164767-poezda-zapustyat-mezhdu-karagandoy-i-moskvoy/

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