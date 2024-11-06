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Скоростные поезда "Тальго" запустят между тремя мегаполисами Казахстана

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Поезд на станции в Казахстане
Поезд. Иллюстративное фото: АО "Пассажирские перевозки"

Дополнительные тальго запустят между мегаполисами Астана, Алматы и Шымкент. Запуск высокоскоростных поездов запланирован на декабрь, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

"С декабря текущего года АО "Пассажирские перевозки" запускает по наиболее востребованным у пассажиров направлениям два дополнительных поезда Тальго №101/102 "Астана - Алматы" и №111/112 "Астана - Шымкент". Эти маршруты введены в рамках "пакетного" графика движения поездов", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Пассажирские перевозки" в Telegram-канале.

Отмечается, что билеты на дополнительные поезда будут доступны за 45 дней до начала рейса на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" на железнодорожных вокзалах.

Здесь же напомнили, что в прошлом году по принципу "пакетного" графика было введено движение 4 поездов по участку Астана - Шу - Астана. Такой подход, уверены в компании, позволяет значительно увеличить эффективность рейсов и повысить доступность пассажирских услуг.

Сообщается также, что сейчас в компании рассматривают возможность создания новой ж/д маршрутной сети на принципах создания удобств пассажирам, с учетом развития пригородных перевозок и комбинированных видов транспорта в ХАБ-центрах.

Напомним, ранее несколько дополнительных поездов запускали в Казахстане ко Дню Республики, а также перед началом нового учебного года из-за высокого спроса. При этом, тогда в Минтранспорта заранее извинились перед студентами за состояние дополнительных вагонов.

Добавим, что летом текущего года председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

Отметим, что с 1 сентября 2011 года АО "Пассажирские перевозки" является дочерней компанией АО "НК "Қазақстан темір жолы", говорится на сайте "Самрук-Казына".

В свою очередь АО "НК "Қазақстан темір жолы" - крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183630-skorostnye-poezda-talgo-zapustyat-mezhdu-tremya-gorodami-kazahstana/

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