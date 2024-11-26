Плюсовую температуру пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 26 ноября. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 4,4 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью опустятся до +9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192297-plyusovuyu-temperaturu-poobeshchali-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya/