Плюсовую температуру пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 26 ноября. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 4,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью опустятся до +9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.