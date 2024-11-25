Угроза подтопления, гололед и туман: непогоду обещают в ряде регионов Казахстана

Во вторник, 26 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, а на востоке страны возникла угроза подтопления населенных пунктов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Восточно-Казахстанской области на гидрологическом посту реки Бухтарма – села Лесная Пристань в результате установления зажора льда ниже поста наблюдается повышение уровня воды. Днем уровень воды составлял 430 сантиметров при критическом уровне в 530 см.

"При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки", - говорится в предупреждении.

Помимо этого, на востоке Казахстана, а именно в Риддере, Усть-Каменогорске и Семее объявлено штормовое предупреждение о НМУ второй степени.

Говоря о погоде, во вторник, 26 ноября, в Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западной-Казахстанской областях, а также областях Абай и Ұлытау и в Шымкенте объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

В Карагандинской, Алматинской областях, а также области Жетісу ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.

А жителей Мангистауской области предупреждают о сильном гололеде.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.