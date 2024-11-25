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Осадки обещают в середине недели в Казахстане

Опубликовано:

Люди на улице в снег
Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начало недели ожидается без осадков, ближе к середине в Казахстане обещают осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в первой половине недели в Казахстане ожидается неустойчивая погода.

Так, в ближайшие трое суток погоду на большей части республики определит обширный антициклон, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, 28 ноября днем на севере и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололед.

По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-20 м/с, на юге страны - порывы до 23-28 м/с. Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 года - март 2025-го.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191943-osadki-obeshchayut-v-seredine-nedeli-v-kazahstane/

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