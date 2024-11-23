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Контроль за хвойными деревьями усилили в Казахстане перед праздниками

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Хвойные деревья в лесу. На одно из них надет колпак Санты
Хвойные деревья в лесу. Иллюстративное фото: Jacqueline Anders / Getty Images

В Казахстане с целью защиты лесов усилили меры по охране молодняков хвойных пород, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

"С целью защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников 2024 года лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород. С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых – предотвращение незаконных рубок", – говорится в сообщении комитета.

Подчеркивается, что заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов.

Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать в декабре, а также – о праздничных днях в начале января.

Тем временем в регионах Казахстана уже готовятся к созданию праздничного настроения. Так, на недавних брифингах СЦК были озвучены суммы, которые планируют потратить на украшение Уральска и Шымкента – это 28 и 80 млн тенге соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191493-kontrol-za-hvoynymi-derevyami-usilili-v-kazahstane-pered-prazdnikami/

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