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Сколько дней отдохнут казахстанцы на Новый год

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Колокольчики на елке
Елка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, ведомством подготовлен приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года.

Согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2025 году", выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

"Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.

Этот перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан", - сообщается в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что в декабре в Казахстане отмечают государственный праздник – День Независимости. 16 декабря 1991 года президент Казахстана подписал Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд: с 14 по 16 декабря.

По январским праздникам добавим, как гласит Закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

Согласно этому же Закону, в РК отмечают такие государственные праздники: Новый год, Международный женский день, Наурыз мейрамы, Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы, День столицы, День Конституции Республики Казахстан и День Независимости (ст. 3). В стране отмечают национальный праздник День Республики (ст. 1). Национальные и государственные праздники в РК — выходные дни (ст. 5).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190774-kazahstancy-otdohnut-s-1-po-4-yanvarya-2025-goda/

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