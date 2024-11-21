Сколько дней отдохнут казахстанцы на Новый год

Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, ведомством подготовлен приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года.

Согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2025 году", выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

"Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.

Этот перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан", - сообщается в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что в декабре в Казахстане отмечают государственный праздник – День Независимости. 16 декабря 1991 года президент Казахстана подписал Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд: с 14 по 16 декабря.

По январским праздникам добавим, как гласит Закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

Согласно этому же Закону, в РК отмечают такие государственные праздники: Новый год, Международный женский день, Наурыз мейрамы, Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы, День столицы, День Конституции Республики Казахстан и День Независимости (ст. 3). В стране отмечают национальный праздник День Республики (ст. 1). Национальные и государственные праздники в РК — выходные дни (ст. 5).